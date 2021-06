Ce lundi 14 juin, Eudoxie Yao, a célébré son anniversaire dans la jouissance la plus totale. Elle a ainsi voulu partager sa joie et son bonheur avec ses fans sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui est mon meilleur et vrai anniversaire, parce que je suis née un lundi 14 juin à 11h00 et aujourd’hui est un lundi 14 juin. Merci à mon Dieu qui m’a permis de voir ce jour. Ce jour marque un nouveau départ dans tous les domaines de ma vie. Que Dieu me donne une longue vie pleine de santé. Mes bébés, je vous aimes piannnnnnnn », a-t-elle posté en commentaire, dans une tenue moulante bien dorée.

