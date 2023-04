ADVERTISEMENT

XALIMANEWS: « La consultation annoncée par le chef de l’Etat n’est pas nécessaire en réalité. Il suffit juste qu’il respecte la loi fondamentale, la Constitution. Il ne faut pas noyer le poisson aussi à travers des mots tels que consultations puisque la Constitution est très claire et son interprétation ne souffre d’aucun doute. Je crois que le premier geste que le président doit faire, c’est justement de dire : je respecte la Constitution, je ne me présenterai pas, tel que je l’ai toujours dit et écrit dans mon livre et j’organiserai des élections libres, transparentes et inclusives ensuite, on verra de quoi, on devrait discuter. Mais, on ne devait pas commencer comme je l’ai dit plus haut par vouloir noyer le poisson à travers des mots tels que consultation ou dialogue parce que les démocrates n’accepteront jamais que nous régressions du point de vue démocratique. Un appel à la paix du bout des lèvres, ce n’est pas ce que nous attendions du président de la République. En tant gardien de la Constitution, nous attendions du président de la République qu’il respecte cette Constitution et qu’il annonce sa non-participation à la prochaine élection présidentielle. Qu’il annonce également que tous les candidats pourront participer à cette élection qui sera libre, transparente et ensuite on verra de quel point on devrait discuter », Aminata Touré sur Sud Quotiden