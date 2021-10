Selon Me Me Baba Diop, la partie civile a mis toutes ses économies dans le marché. Pour la réparation du préjudice subi par son client, il a réclamé 8 millions FCFA. Le substitut du procureur a requis deux ans d’emprisonnement, dont un ferme contre le prévenu qui, d’après lui, mérite une répression exemplaire. Rendant sa décision, le président du tribunal a infligé une peine de trois mois ferme au prévenu. En plus de cette sanction pénale, il doit allouer à la partie civile la somme de 9 millions de nos francs, à titre de dommages et intérêts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy