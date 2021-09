Un grave accident mortel s’est produit ce jeudi vers 03 heures du matin sur la route Linguère-Matam à hauteur du village de Nakara (département de Ranérou), a rapporté Senegaldirect. L’horaire qui assure la desserte Dakar-Bakel a violemment heurté un camion chargé de bouteilles de gaz stationné sur la chaussée. Le chauffeur a perdu le contrôle et le bus s’est renversé faisant 2 morts et 30 blessés. Les deux corps sans vie (un homme et une femme) ainsi que les blessés ont été tous acheminés à l’hôpital de Ourossogui par les sapeurs-pompiers de Matam. La gendarmerie de Ranérou a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet accident mortel.

