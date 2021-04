Objet : réclamation portant sur une hausse de 40% du prix de l’électricité

Monsieur le Directeur Général

En abonné profondément mécontent, je me suis rendu à l’une de vos agences (celle de Yoff) muni d’une lettre de réclamation adressée à la Senelec. Je me suis heurté au refus de mon interlocuteur de recevoir la lettre au motif qu’elle n’est pas fondée, et que je devrais plutôt aller apprendre à calculer avant de me plaindre des tarifs élevés ou de toute hausse appliquée par la Senelec. Je me suis donc résolu à vous adresser ma réclamation par voie de presse en espérant qu’un membre de vos services daignera vous la faire parvenir.

Considérant que les tarifs d’électricité facturés par la SENELEC aux pauvres consommateurs sénégalais dont je fais partie sont plus qu’abusifs, au mois de Septembre 2020 je me suis décidé à passer de l’abonnement classique au système prépayé WOYOFAL, sur conseils de vos agents et dans l’espoir d’une baisse de mes charges d’électricité. Mal m’en a pris car :

1° J’ai eu la désagréable surprise de constater dès les premières semaines, lorsque je procédais à un calcul « cout / kW/h » par jour, que ce Woyofal coutait en réalité bien plus que l’abonnement classique post-payé.

2° Mais pire encore, je constate à partir du 24 Décembre 2020, une hausse subite et vertigineuse du tarif de l’électricité, plus de 40% sur le prix du kW/h, passant de 137 Fcfa à 196 Fcfa TTC. Alors qu’on nous a toujours fait croire le contraire

Je reprends dans le tableau ci-après toutes les recharges achetées par Orange Money ou Wave. J’ai procédé à un simple calcul « Montant recharge / Quantité kW/h livrée = Prix au kW/h ». Voilà ce simple calcul qui m’a valu comme réponse de la part de votre agent « d’aller apprendre à calculer car le prix au kW/h est plus complexe une fois décomposée, et que la hausse n’est que le fruit de mon imagination ». La hausse n’est-elle pas évidente dans ce tableau même pour le pire des aveugles ? Et quelle est la nécessité d’aller décortiquer le prix du kW/h puisque je suis un particulier qui paye un prix TTC, reçoit sur son téléphone à chaque achat une quantité de kW/h avec un code de recharge ?

Je n’ai eu vent d’aucune communication publique de la Senelec intervenue en Décembre 2020 annonçant cette hausse vertigineuse du prix de l’électricité. Je souhaiterais donc des explications de la part de la Senelec sur ces tarifs non seulement agressifs contre le consommateur, mais également sur cette hausse fort suspecte de plus de 40% intervenue depuis le 24 Décembre à ce jour. Si d’aventure il s’agirait d’une erreur, je demande alors un remboursement des sommes surfacturées.

Au cours de mon entretien avec votre agent, je lui ai fait part de mon souhait de changer mon abonnement WOYOFAL pour retourner à un abonnement classique post-payé vu que ce système WOYOFAL s’est avéré être de la duperie. J’apprends alors de sa part que la SENELEC ne disposerait plus que de compteurs WOYOFAL, mais que je pouvais toujours écrire une demande et prier pour recevoir un jour une réponse. J’ose espérer que cette information n’est pas avérée car elle l’était vraiment, cela expliquerait beaucoup de choses et renforcerait les suspicions lues ou entendues çà et là autour de certaines pratiques à la Senelec.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées.

PS : pour des raisons que vous comprendrez, je remplace par un « X » le dernier chiffre du numéro de mon compteur. Cependant, avec le nom et l’adresse, vous retrouverez en 1 click tous les détails dans votre base de données pour vérification de mes propos et chiffres.

M. NDIAYE

Ouest Foire, Dakar.

Compteur n° 54 3000 6581X