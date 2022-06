Le Directeur général de la Comptabilité publique et du trésor, (DGCPT), Cheikh Tidiane Diop, a rappelé, mercredi, l’importance du Code d’éthique et de déontologie en gestation dans cette structure du ministère des Finances, estimant qu’il devait à tout moment guider l’exercice des missions de ses agents.

‘’Le code d’éthique et de déontologie de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT) doit être compris comme un document de rappel des principes et règles qui doivent guider à tout moment et en tout lieu l’exercice de nos missions’’, a-t-il dit à l’ouverture d’un atelier de présentation dudit code.

Il a assuré que ce code régissant les agents du Trésor public allait jouer un rôle d’accélérateur dans l’opérationnalisation de la réforme comptable, notamment ‘’les programmes d’audit internes après le basculement en comptabilité patrimoniale’’.

Il a déclaré que l’adoption de ce code, une première pour l’administration du Trésor, s’inscrit en droite ligne et au-delà même du Code de transparence de la gestion des finances publiques.

‘’L’objectif premier de ce code est d’accompagner chaque agent dans sa volonté d’agir en droite ligne de nos valeurs, de nos convictions et de nos principes. Il permettra entre autres la diffusion et le partage des règles de comportement et des valeurs cardinales au sein de la DGCPT’’, a expliqué M. Diop.

Le code en question complète le référentiel de contrôle interne comptable et rend plus efficace les programmes d’audit. Il participe à la vision de la Direction de la comptabilité publique et du trésor, a laissé entendre son directeur.

Il a fait savoir, que le document réalisé avec le cabinet Mazars ‘’devrait faciliter le respect des valeurs, de rigueur, de performances, d’objectivité, de neutralité, de disponibilité et de solidarité qui sous-tendent la vision de faire de la DGCPT, à savoir une administration moderne et performante’’.

De son côté, Tahibou Mbaye, le Président directeur général du cabinet Mazars a estimé que ce code constituait un document que toute organisation doit avoir pour ‘’soigner sa réputation et sa crédibilité’’.

‘’ Pour qu’une entreprise fonctionne de manière satisfaisante, elle doit avoir un alignement total basé sur quatre choses que sont l’organisation, les systèmes d’informations, les procédures et les ressources humaines’’, a dit le PDG du cabinet qui a accompagné la DGCPT dans la réalisation de ce code.

Il a invité les agents de la DGCPT à prendre ce code comme une boussole qui va les aider à ‘’avancer, à se protéger, mais aussi à bien se comporter’’.

Il a précisé qu’une organisation moderne comme la Comptabilité publique et le trésor, avec un enjeu stratégique et des risques significatifs, il est essentiel d’avoir un code d’éthique et de déontologie pour ‘’rappeler aux gens les éléments essentiels d’un bon comportement’’.

« Il faut le prendre de façon positive, avoir un état d’esprit positif et avoir, dans la mesure du possible une culture et l’ADN axés sur un code d’éthique et de déontologie’’, a-t-il soutenu.