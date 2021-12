Soyons clairs et directs : Si, Walf a pu diffuser cette connerie, alors qu’elle avait été enregistrée, et aurait pu prendre le chemin de la poubelle, c’est bien que cette petite musique diffuse ses notes malsaines de manière tout à fait officielle. L’État sénégalais est le premier à discriminer ses citoyens, selon qu’ils se nomment Ndiaye, Diop, Guèye, Fall, Sall, Tall, lesquels pourront sans coup férir renouveler leurs cartes d’identité ou leurs passeports égarés, alors que moi, Jean Pierre Corréa, et autres Coly, Lopy, Mendy, Goudiaby, Diatta ou D’Almeida, serons sans ménagement, sommés d’aller quérir un certificat de nationalité au tribunal, pour bien prouver qu’ils méritent leur sénégalité. Sans que cela ne choque personne, puis qu’ils le savent tous, mais que là justement…ils le comprennent, sans pour autant s’en offusquer. C’est cette normalité administrative officielle et frappée du sceau de l’iniquité et de l’injustice, qui a fait le lit dans lequel Gaston Mbengue est venu tranquillement vomir sa rance bêtise.

