Après deux (2) ans de fermeture, un ultimatum de la réhabilitation de cet aéroport a été donné par le Président de la République pour que le tourisme puisse retrouver son lustre d’antan au Cap Skiring. Malgré la courte durée dans sa réalisation, le pari a été réussi en 75 jours grâce à la fusion de l’AIBD et ADS et cela émane de la pertinence du président de la République. Ainsi, le premier vol international Transavia a atterri ce matin à l’aéroport international du Cap -Skiring, une parfaite coïncidence avec l’ouverture de la saison touristique. Le Directeur général de l’AIBD Doudou Ka, a magnifié l’engagement indéfectible de tous les parties prenantes : « Cette prouesse n’aurait pas été possible sans l’expertise de la société Eiffage Sénégal qui, grâce à une millimétré, des ouvriers et techniciens de qui se sont battus à fond pour que nous puissions gagner cette véritable course à la montre » se félicite t’il. Cette réouverture de l’aéroport de la cité balnéaire du Cap-Skiring contribuera efficacement au développement du tourisme en Casamance et permettra ainsi de mieux vendre la destination Sénégal.

