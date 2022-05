Un état un minimum sérieux mettrait le Ministre Mansour Faye en examen, et lui exigerait de prouver l’origine des dizaines de milliards étalés sur la voie publique par lui et sa famille. L’activiste emprisonné a même apporté des preuves de cet enrichissement on ne peut plus criminel et connu. Mais au royaume du Président Macky Sall, ce sont les grands délinquants qui envoient les honnêtes citoyens en prison, avec la complicité d’un pouvoir judiciaire partisan et très probablement corrompu.

