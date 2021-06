Tout en saluant et reconnaissant ce travail colossal abattu par toutes ces franges que nous sommes, dans les différents combats pour la démocratie dans notre pays, j’en arrive quand-même à des interrogations, ma foi, légitimes.

Témoin et acteur de mon temps, observateur de la scène politique en sus, il m’arrive souvent de me faire des idées précises sur le déroulement de la démocratie sénégalaise, dont les scénarii me semblent une ritournelle. Pour ne pas dire un éternel recommencement.

C’est à dire, toujours des belligérants, aux idéaux et principes fortement opposés, qui finissent par se tresser des lauriers pour aller à l’assaut de la dictature, la politique politicienne et la mal gouvernance, incarnées par le pouvoir sortant.

Quoi de plus normal me dira t-on ! Ah oui, quoi de plus normal que toutes les forces opposées au régime dictatorial de Macky SALL, se retrouvent en bloc pour le mettre hors d’état de nuire ?

Une opportunité tant espérée d’une opposition décidée lors des législatives de 2017… ratée. Une occasion en or lors de la présidentielle de 2019, pour une opposition cohérente dans sa logique… ratée.

Enfin ! Ce sera chose faite inchallah en 2024 ! Lors de la présidentielle à venir, Monsieur le Président sortant ne sera pas candidat à sa propre succession. Mais enfin, qui pour le remplacer, s’il doit être de l’opposition ? Après le legs du pouvoir par Léopold Sedar SENGHOR à Abdou DIOUF en 1981, tout sauf ce dernier en 2000, en faveur de WADE, malgré son mérite en tant que leader de son temps. Encore tout sauf Gorgui en 2012. Est-ce le même scénario pour 2024 ? Tout sauf Macky !

Est ce qu’aujourd’hui, cette présumée brillante vitrine de la démocratie africaine qu’est le Sénégal, va encore nous servir ces coalitions fourre-tout, qui battent le macadam pour encore faire partir un régime aux abois ?Posons le débat ! Alors, pour une opinion, une presse, des acteurs politiques et de la société civile qui savent que le départ de Monsieur Macky SALL et son régime est inéluctable en 2024, n’est-il pas temps de le préparer autrement ?

Quand je vois une certaine presse nous dire qu’un tel chef de parti est le Challenger de Macky SALL en 2024, alors là, je me perds. Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs. Chaque jour, pour un régime qui doit partir en 2024, même s’ils nous avaient construits des montagnes en diamant, des ponts en or, ils alimentent le débat public contre les acteurs opposés. Peut-être que je m’y prends mal, mais à mon humble avis, le débat doit être dorénavant entre les prétendants au poste de président de la République en 2024, leurs militants et leurs souteneurs.

Quels sont leurs profils et personnalités, leurs parcours et faits, leurs offres et projets pour le Sénégal ? La non candidature de Monsieur Macky SALL en 2024 n’est pas un débat démocratique. Qui pour lui succéder ? Cela peut être un vrai progrès démocratique pour le Sénégal. Pour nous autres, nous n’avons jamais vécu cette expérience démocratique, que de pouvoir choisir très très librement notre président de la République. Entre autres gains, nous n’aurons plus l’excuse de l’impératif ” Tous contre un”.

Et là, la presse sénégalaise a un rôle prépondérant à y jouer, en posant le débat entre les écuries. Cela nous permettra non seulement de lancer un message clair à Monsieur Macky SALL, en l’écartant du débat public, mais surtout d’outiller les Sénégalais, pour le meilleur choix possible en 2024. Chers compatriotes, en mon sens, pour une avancée démocratique qui puisse sonner un nouveau départ, préparer dès à présent ce rendez-vous de 2024, en osant et en posant le débat entre tous les prétendants, pour leur tirer le meilleur d’eux-mêmes même au bénéfice du Sénégal est plus que nécessaire.

Cela nous donnerait sûrement le temps et l’opportunité de distinguer le populisme, la démagogie et la manipulation, d’une démarche profondément attachée aux valeurs et principes vantés ça et là par les acteurs. Cela nous aiderait peut-être aussi, à construire une très grande masse critique, démarquée du choix affectif, partisan ou militant, dans le vote, pour le meilleur profil possible pour le Sénégal.

Une pensée partagée en toute modestie avec vous, pour oser le débat et le poser, en attendant de vous retrouver très bientôt en d’autres occasions, sur des sujets de l’actualité inchallah. Qu’Allah nous guide et nous garde dans les valeurs, les vertus et les principes inchallah, fi barakati rassoulillah Seydina Mohamad wa salim.

L’Essentiel, le SÉNÉGAL !

Par Abdourahmane SOW