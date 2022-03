Excellence, La presse de ce lundi 28 février 2022, a fait état d’un cas de suicide très inquiètant. Un imam qui se donne la mort par pendaison, à Louga et sur le minaret d’une Mosquée. Maintenant, il ne se passe plus un seul jour, sans que des citoyens mettent un terme à leurs vies. Des policiers, militaires, enseignants, ouvriers, entre autres, sont brusquement arrachés à leurs proches, avec ces pratiques regrettables, assez récurrentes. Si l’on y prend garde, ce phénomène risque de prendre des ampleurs beaucoup plus inquiétantes. En vérité, les sénégalais sont livrés à eux-mêmes, dans certains moments difficiles, sans aucune assistance, au plan psychologique. Face aux problèmes de société, les citoyens devraient bénéficier d’un système d’écoute et d’orientation, avec un programme de prévention des suicides, que nous disposons déjà depuis 2019. Au Sénégal, ils sont très nombreuses, les personnes exposées à cette tragédie du suicide. C’est pourquoi, nous venons, à travers cette lettre ouverte, solliciter une audience, en vue de vous présenter des solutions aux problèmes de santé mentale des populations, dont l’errance des malades mentaux. Nous pouvons aussi mettre fin à ce phénomène, pour la sécurité publique, si des moyens sont mis à notre disposition. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Excellence, l’expression de notre très haute considération. Rufisque, le 28 février 2022,Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel : 77 550 90 82 – 70 745 88 47

