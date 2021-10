XALIMANEWS-La société de capital-investissement axée sur l’Afrique Development Partners International a annoncé début octobre qu’elle avait atteint la clôture finale de 900 millions de dollars pour son dernier fonds, African Development Partners III (ADP III). Ainsi la magazine howwemadeitinafric a parlé à Babacar Ka, partenaire chez DPI, des opportunités d’investissement en Afrique et de la manière dont l’entreprise atténue les risques sur le continent.

DPI se concentre sur les entreprises « innovatrices » pour le fonds ADP III.

Quelle est la raison pour ça?



« Au cours des trois dernières années, en commençant même avant Covid-19, de nombreuses entreprises dans lesquelles nous avons investi ont adopté la technologie comme moyen d’innover et de devenir plus efficaces. Nous avons vu cette tendance avant la pandémie et il était clair que la numérisation était importante pour ces entreprises. Covid-19 a accéléré cette vision selon laquelle non seulement pour survivre à Covid, mais pour devenir meilleurs, ils devaient accélérer leur stratégie de numérisation .



Il existe d’excellents exemples dans quelques-unes de nos sociétés en portefeuille. Si je prends B.TECH (un détaillant et distributeur égyptien de biens de consommation durables et d’électronique), par exemple, il n’y avait pas de vente en ligne lorsque nous avons initialement investi. Maintenant, c’est près de 25 %. Pour rivaliser avec les meilleurs dans nos secteurs cibles, nous devons continuer à innover et la technologie le permettra. C’est pourquoi l’accent est désormais mis davantage sur la numérisation au sein du nouveau fonds. Nous évaluons à quel point les entreprises peuvent innover et à quel point elles sont fortes en termes de technologie ».

ADP III a jusqu’à présent investi dans deux entreprises de fintech : l’égyptienne MNT-Halan et Channel VAS. Expliquez l’attirance.

« Channel VAS est une société de technologie financière qui fournit principalement des services de crédit de temps d’antenne aux clients des opérateurs de télécommunications et s’est étendue aux services financiers mobiles. La société est présente dans 25 pays à travers l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe, avec plus de 85 % de son chiffre d’affaires réalisé en Afrique subsaharienne. Il a développé un système interne basé sur l’IA pour prédire le comportement des clients, qu’il utilise pour soutenir les décisions concernant l’octroi de nano-prêts. C’était une entreprise attrayante car elle se développait assez rapidement, à deux chiffres, et elle avait l’ambition de se développer sur tout le continent et au-delà. À la base, cette société a constaté une lacune sur le marché en termes de fourniture de crédit aux consommateurs de télécommunications. Cela a été fait par d’autres sur le marché, mais pas aussi efficacement que Channel VAS.



MNT-Halan est le prêteur égyptien le plus important et à la croissance la plus rapide aux personnes non bancarisées, axé sur la fourniture de solutions de paiement et de financement aux communautés gravement mal desservies. Créée à la suite de l’acquisition de Halan par MNT en juin 2021, la société est la première « super application » d’Égypte opérant dans trois secteurs verticaux : les prêts aux entreprises et à la consommation ; paiements numériques ; et logistique .

«Notre deuxième fonds est investi dans MNT depuis août 2018. Le fondateur avait la vision de faire évoluer le modèle commercial de la brique et du mortier à une offre plus numérique. C’est exactement ce qui s’est passé. Elle a acquis l’une des principales sociétés technologiques d’Égypte. Aujourd’hui, elle est essentiellement devenue une fintech.

La société avait besoin de financements supplémentaires pour se développer et certains investisseurs voulaient se retirer, alors ADP III a jeté un coup d’œil et l’accord a été finalisé il y a quelques semaines . Il y a une forte croissance dans le secteur de la microfinance traditionnelle, mais davantage dans le secteur des technologies financières. La combinaison de ces deux éléments a fait de la société un acteur de premier plan de la microfinance et le premier acteur de la fintech en Égypte ».