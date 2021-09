L’agence Caractère est une agence conseil en communication établie au Sénégal depuis 2003. Elle est créée par Patricia ABED et Nathalie Quinet. Ces deux femmes se sont installées au Sénégal et ont profité de l’âge d’or de la publicité de ce pays pour hisser leur agence parmi les plus grandes en Afrique de l’Ouest. Ainsi, l’agence caractère dispose à son actif un portefeuille clientèle bien garni jusqu’à fin 2020 date à laquelle l’agence a perdu le budget de Orange Sénégal. D’ailleurs la perte de Orange Sénégal a poussé la direction à faire des licenciements sous le prétexte économique. Une quinzaine de salariés ont été licenciés sous le motif économique. Malgré tout, les salariés ont accepté sans faire de bruit. Cependant depuis un certain temps, d’après nos sources, suite à un mail qui aurait fuité, tous les employés de l’agence Caractère sont dans le désarroi et sont écœurés. En effet, le mail annonçerait le mariage entre Patricia ABED et Nathalie Quinet. Oui, l’union entre les deux femmes propriétaires de l’agence Caractére serait bien actée. Les salariés sont au courant qu’ils sont dirigés par des lesbiennes. À travers le mail qui aurait fuité, les employés auraient découvert que les deux femmes travailleraient pour l’agenda LBGT. Ainsi, une bonne partie des employés aurait décidé de ne plus travailler dans la nouvelle campagne d’une multinationale française dont le logo affiche les symboles et les signes du réseau LGBT. Actuellement, on assiste à un bras fer entre les employés et la direction. Affaire à suivre dans les prochains jours.

