L’autoroute à péage est faite pur les Sénégalais, ils ont le droit d’exiger que les tarifs soient plus accessibles : ce n’est pas une supplication, c’est un droit. Une autoroute qui n’impacte pas sur l’économie du pays est faite pour le promoteur et non pour le pays. Mais un nouveau riche est plus difficile à raisonner qu’un nain qui devient grand parce que tous ses congénères sont devenus des rampants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy