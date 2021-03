J’ai le droit de ne pas partager l’analyse de cet enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (Wal Quotidien 13-14 mars 2021) selon laquelle les acteurs politiques et la société civile ont montré leurs limites dans le dénouement de la crise. Selon lui, l’idée qui prévaut chez les membres de la société civile et des partis politiques, idée selon laquelle les chefs religieux ne doivent pas se mêler des affaires politiques et doivent rester dans leur espace religieux, vient de montrer toute son impertinence. Selon moi, l’idée de confiner les chefs religieux uniquement dans un espace bien délimité n’a jamais prospéré au Sénégal. Les exemples qui le prouvent font légion. Quand il parle de « manifestations dont le soubassement n’est rien d’autre que l’agitation de deux hommes politiques qui ont montré un entêtement qui a impacté d é sastreusement notre Sénégal… », je disnon, il ne s’agit pas de cela ; il s’agit d’un citoyen victime d’un odieux complot ; devait-il se taire et laisser la machine insidieuse l’anéantir ? C’est une règle élémentaire de justice pour toute personne dont la réputation est ternie de laver son honneur, je ne vois pas d’entêtement là -dessus. De plus, que « la société civile se soit rangée derrière Ousmane Sonko , au lieu d’être équidistante des chapelles politiques… » n’est pas conforme à la vérité. Et il ajoute : « son rôle (la sociét é civile) n’était pas de scander le nom d’un homme politique et d’encourager des manifestations dévastatrices…Pendant ce temps, Y en a marre, pour sortir de son requiem(?)tente de s’agripper. » Terrible accusation, qui n’engage que son auteur ! Mais le bouquet, ce fut la sortie du ministre Cheikh « niébé » qui après avoir qualifié la sortie du leader de Pastef d’illégitime, nous dit sans sourciller que le Chef « a toujours une grande considération pour ces guides religieux ! » (T é moin 11 mars 2021) ce, après qu’il eut superbement ignoré leur appel ; il est vrai qu’à Ndoumbélane le ridicule ne tue pas.

