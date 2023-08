Les investigations en cours ont permis d’arrêter d’autres suspects. Il s’agit de Mouhamed Seck, alias « Seydina », originaire de Kaffrine et se prétendant étudiant en arabe, résidant à Pikine Texaco et en provenance de Kaolack ; Yaya Sagna, né à Mpak (Ziguinchor), se disant clerc huissier et domicilié à la cité Damels PA (il dirigeait le groupe des Parcelles-Assainies) ; Hubert Édouard Mendy, né à Katoure, prétendant être étudiant en commerce international et résidant à Sam Notaire Guédiawaye, qui dirigeait le secteur de la VDN 3.

« En sa compagnie et sur ses indications, il a été procédé à l’interpellation du nommé Matar Sall, technicien fibre optique à Afitel, domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier dirigeait une cellule et devait recevoir du matériel et de l’argent. Poursuivant, il a été procédé à l’interpellation du nommé Ahmadou Bamba Cissé, né à Mbacké, agent de la Sonatel domicilié à Mbacké. Le susnommé était le coordonnateur des actes et devait donner les instructions à Cheikh Diouf pour distribuer le matériel aux différents groupes », renseigne une source policière.

