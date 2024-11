Une ancienne employée de P. Diddy révèle les coulisses de ses soirées « freak off »

XALIMANEWS- De nouveaux détails troublants émergent autour des soirées organisées par P. Diddy au début des années 2000. Une ancienne employée, qui a travaillé en coulisses de ces événements controversés, a révélé dans le New York Post que l’admission des invitées répondait à des critères stricts, notamment de poids, ne devant pas dépasser 63,5 kg. « Nous procédions à une pesée si nécessaire, » a-t-elle ajouté. Les jeunes femmes devaient être « jeunes et sexy », sans tatouages ni piercings, et présentaient certaines exigences vestimentaires telles que des robes courtes avec décolletés plongeants.

Le témoignage dévoile également un climat de suspicion et de non-consentement. L’âge n’était pas vérifié, et l’ancienne employée affirme ne pas être restée pendant les événements, ignorant que les invitées étaient censées avoir des relations sexuelles. Une danseuse présente lors de ces soirées a indiqué avoir été payée pour sa performance, avec une somme supplémentaire offerte si elle rejoignait P. Diddy, une offre qu’elle jugeait « louche ».

Ces révélations s’inscrivent dans un contexte où P. Diddy est accusé par plus de 130 personnes, dont des mineures, de comportements inappropriés allant de l’agression sexuelle aux viols. Les faits se seraient déroulés entre 1995 et 2021, incluant l’usage de sédatifs pour animaux et l’enregistrement secret des actes. Bien que des poursuites civiles aient été initiées, le rappeur fait face à un procès pénal prévu pour mai prochain. Malgré ces accusations, il plaide non coupable, en attendant son jugement en détention à New York.