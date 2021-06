XALIMANEWS: L’assistante de direction Khady Aïdara a comparu mercredi devant la barre du tribunal de grande instance de Dakar pour avoir voulu gagner 700.000 frs. Poursuivie pour faux et usage de faux dans un document administratif et tentative d’escroquerie sur des deniers publics, le parquet a requis contre elle un an dont six mois ferme.

