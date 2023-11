XALIMANEWS: «C’est une brutale ingérence du Président de la République dans la régulation de l’élection, jouant de façon inattendue la fonction d’hyper- régulateur de la Présidentielle. C’est une confusion des genres peu rassurante. Il est vrai que le Président de la Cena Doudou Ndir a terminé son mandat depuis des années et depuis des années nous demandions son départ sans succès, tant et si bien qu’on a fini de nous faire à cette illégalité et à cette transgression. Quand aujourd’hui, il prend une décision sur la question des fiches de parrainage de Sonko que la plupart des observateurs apprécient comme conforme à la loi et aux pouvoirs qui lui sont dévolus mais qui semblent contrarié à un très haut niveau, il est viré immédiatement. Une décision politique dont le contenu est clair, Sonko ne participera pas à la présidentielle de 2024. Que ceux qui n’ont pas encore compris en prennent de la graine. Le problème c’est la manière et le moment. Et c’est ce qui donne l’impression d’un mélange des genres, de l’existence d’une hyper-régulation assumée par un hyper-président, ça ne rassure pas du tout. Nous réitérons notre appel à une concertation globale de la dernière chance pour un consensus minimal pour une présidentielle transparente et apaisée. C’est dans l’intérêt du président Macky Sall et dans l’intérêt du Sénégal. Ce pays par les temps de tempête a absolument besoin de calme et de stabilité. »

