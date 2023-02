Un séisme de magnitude 7,8 a frappé, le 6 février dernier, la région située à la frontière entre la Turquie et la Syrie, faisant plus de 40 mille morts, selon plusieurs médias. Deux nouveaux tremblements de terre, de magnitude 6,4 et 5,8, ont secoué lundi le sud de la Turquie et nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 3 morts et plus de 200 blessés.

