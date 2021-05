Le Sénégal vit désormais avec le virus. Exit la retransmission en direct sur les chaines de télévision du « bulletin quotidien » du ministère de la Santé ! Toutefois le décompte des cas positifs de covid-19 se poursuit. Avec des morts en moins et moins de stress. Et c’est la non moins bonne nouvelle. Vers une immunité collective ? Gardons-nous de toute tentation de négligence. Elle peut être coupable. Le vaccin n’est pas une assurance tous risques, préviennent les scientifiques. Vigilance donc, surtout avec les variants : britannique, indien, sud-africain et autres connus ou inconnus.

