J’ai écouté hier le discours de Macky Sall et juste par hasard. Je suivais en direct les programmes de walf et d’un coup le discours tombe à mes yeux Il faisait 16 h dans ma localité. Je ne l’écoute jamais. Rien de ce qui touche Macky Sall ne m’intéresse. Je le dénigre depuis 2012 !

En effet et comme d’habitude, monsieur est dans le récital, dans la démagogie. Seules les menaces manquaient cette fois ci dans son discours. Le temps des menaces est révolu et il le sait bien.

Macky Sall aime nous parler de ce qu’il a fait en terme d’infrastructures( un bilan mitigé ) mais jamais de ce qu’il devait faire et qu’il n’a pas pu faire par manque de vision politique et de nullité, mais aussi de cécité intellectuelle.

Sincèrement la seule chose que j’ai retenue et c’est ce qui m’intéresse dans son récital, c’est le passage où u il évoque son intention de mettre en place une fondation (qui porterait certainement son nom) et qui s’activerait sur la paix, le développement et machin ….

Du n’importe quoi ?

Voilà un monsieur qui durant tout le temps qu’il a usurpé de cette haute fonction de président a gouverné par la violence, le favoritisme et la gabegie.

Le détournement ou le vol des derniers publics par les membres de sa famille et ses proches c’est ce qui caractérise son temps d’usurpation du pouvoir.

Il n’a jamais été à la hauteur de cette fonction de président de la république. Lui qui a fait de son griot attitré l’un des hommes les plus riches du Sénégal . À noter sur Le Farba de Macky sall est pire que le Farba du président wade à l’époque. Même chose pour son candidat Amadou ba, son beau frère et son petit frère Aliou .

Macky Sall ne peut pas être un exemple d’ambassadeur social .

Il n a ni les prédispositions, ni le tempérament. Aucune personnalité, aucune classe pour jouer ce rôle de régulateur social .

Encore que les sénégalais ne sont pas dupes pour cautionner son projet. Nous savons tous comment fonctionnent les fondations africaines et certaines ONG. S’il veut blanchir ses milliards issus de ses fonds politiques et autres détournements de deniers publics, il fera face au prochain président qui sera élu.

Ce sera naturellement et légitimement

Ousmane Sonko ou bien, tout autre sénégalais d’une seule et unique nationalité et qui ne soit pas homosexuel ( les sénégalais ne seront jamais gouvernés par un Pd ) qui aura usurpé du titre et de la fonction de président de la république,. Ce faisant, l’heureux élu devra prendre comme première mesure, de mettre Macky Sall en prison, lui et l’ensemble de ses complices, ses valets de ministres et ses agents zélés d’une administration corrompue et politisée à outrance . Voilà l’unique décision que les sénégalais attendent du successeur de ce tyran et de ses partisans .

Mais enfin, en attendant que les candidats à la candidature se positionnent pour cette haute compétition, j’invite mes compatriotes à la sérénité et au calme d’ici le 24 février, pour ne pas donner à ces comploteurs du pouvoir, le prétexte de reprogrammer les élections.

À ce propos, l’attitude de l’avocat de monsieur Sonko a qui on prêterait un malaise de dernière minute n’est pas convaincante. Même sur une civière Maître cire clledor Ly devrait être présent au conseil constitutionnel lors de l’examen du dossier de Sonko. Cette attitude du collaborateur chevronné de Sonko me donne une une raison supplémentaire de douter de la participation du principal leader de l’opposition à ces élections . Non pas parce qu’il

n’y a pas le droit, mais bien au contraire, juste que Macky Sall s’y oppose et sa volonté est au dessus de toutes les lois dans ce Sénégal de 2024. C’est scandaleux, c’est inacceptable et c’est honteux ! !

C’est cela la réalité. Les opposants ont peur de de lui et les vrais résistants sont neutralisés, oubliés pour la plupart d’entre eux dans les geôles du dictateur.

Toutefois j’ai la certitude que le candidat qu’il ( Ousmane Sonko) désignera sera élu président du Sénégal insha Alla .

Free Sonko et ses milliers de partisans illégalement emprisonnés !

Happy new year !

Madere USA