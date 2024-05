Une influenceuse a vendu l’eau de son bain pour 90.000 dollars

XALIMANEWS- Mary-Belle Kirschner, plus connue sous le nom de Belle Delphine, a révélé au début du mois qu’elle n’avait pas reçu l’importante somme. Mais la situation s’est débloquée ce lundi.



Une jolie somme pour des litres d’eau. Belle Delphine – une célèbre influenceuse britannique – a révélé avoir généré 90.000 dollars de bénéfices en vendant l’eau de son bain. Un pactole qu’elle a, d’ailleurs, peiné à récupérer.

C’est dans une publication X (ex-Twitter) que Mary-Belle Kirschner (de son vrai nom) a expliqué ne jamais avoir reçu un seul centime des 90.000 dollars. Elle accusait le service de paiement en ligne Paypal, par lequel elle était passée pour vendre les jarres contenant l’eau de son bain en 2019, d’avoir bloqué le transfert.

« Depuis quelques années maintenant, je peux enfin partager la plus grosse loose que j’ai jamais pris. Non seulement je n’ai pas gagné d’argent en vendant l’eau de mon bain, mais j’ai en fait perdu de l’argent en le faisant », détaillait-elle dans la publication qui avait dévoilé son secret – jusqu’ici – bien gardé.



« Bien physique à caractère sexuel »



En fermant son compte PayPal, la mannequin et actrice pornographique a vu ses 90.000 dollars retirés par la société américaine. Une situation qui s’est débloquée lundi puisque PayPal a déclaré à Business Insider être revenu sur sa décision initiale. L’influenceuse devrait donc bien toucher l’importante somme en question.

L’eau de bain était considérée comme un « bien physique à caractère sexuel » et selon les conditions d’utilisation de PayPal, les transactions autour de ce genre de bien sont autorisées « uniquement aux Etats-Unis ». Belle Delphine a également expliqué que l’argent n’avait « pas été restitué à ses clients » et qu’elle avait « expédié le produit », pour un prix de 11 dollars par pot « d’eau de bain ».

Native d’Afrique du Sud, l’influenceuse connue pour ses cosplays et ses mises en scènes avait suscité en 2019 un véritable buzz en annonçant la vente de l’eau dans laquelle elle avait pris un bain. Cette annonce avait déclenché une vague de réactions mitigées. Certains de ses abonnés s’étaient interrogés sur ses motivations, tandis que d’autres avaient salué son sens commercial.

En France en 2022, une autre influenceuse du nom de Ruby Nikara avait décidé – elle aussi – de vendre l’eau de son bain. Pour obtenir un flacon, il fallait débourser pas moins de 1.500 euros.

bfmtv.com