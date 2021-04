XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a mis en exergue, jeudi, l’importance d’une institution policière forte, dotée de moyens d’intervention de dernière génération, face aux défis sécuritaires. ’’La réponse face à ces défis sécuritaires ne peut être donc envisagée qu’avec une institution policière forte, dotée de moyens d’intervention de dernière génération’’, a-t-il dit. Antoine Félix Diome s’exprimait lors de la cérémonie d’installation du nouveau Directeur général de la Police nationale (DGPN), l’inspecteur général de Police Seydou Bocar Yague. Selon lui, la Police nationale fait face à une criminalité multiforme qui est souvent l’œuvre de délinquants aguerris, usant de moyens de plus en plus sophistiqué. ’’De plus, la position stratégique du Sénégal, (..) les récentes découvertes pétrolières et gazières, le propulse à la croisée des chemins de la délinquance transnationale dans toutes ces formes’’, a expliqué le ministre de l’Intérieur. Il a rappelé que face aux défis, sécuritaire le président de la République Macky Sall a affiché son ambition de faire du Sénégal ’’un pays sûr’’. Antoine Félix Diome a salué ’’le professionnalisme’’ et ’’le sang-froid’’ de la Police nationale qui constituent ’’l’expression de notre fort attachement à l’Etat de droit, à la démocratie et à la liberté d’expression’’. ’’La Police nationale est avant tout au service des populations pour servir et protéger’’, a souligné le ministre de l’Intérieur, en félicitant tous les fonctionnaires de Police.

