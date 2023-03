La journaliste S. N. M et El Hadji I. F. se sont mariés en mars 2020. Après trois ans de mariage et un garçon de deux ans, le couple est au bord de la rupture. La première a déposé une plainte contre le second après avoir enclenché une procédure de divorce au niveau du tribunal d’instance. Non content d’avoir exercé des violences verbales, psychologiques et physiques sur sa future ex-épouse, d’après cette dernière, El Hadji I. F la harcèle et «salit la mémoire de sa défunte mère».

