XALIMANEWS: Le service régional de la jeunesse de Kaolack a organisé jeudi des actions de sensibilisation sur la maladie à coronavirus à l’occasion de la Journée internationale de la Jeunesse, a rapporté l’APS. Ndeye Banna Diop la cheffe Le service régional de la jeunesse de Kaolack a expliqué, « Dans la riposte contre la Covid-19, le service régional de la jeunesse de Kaolack de concert avec les services déconcentrés de la jeunesse, la Région médicale, la Chambre de commerce et des associations et mouvements de la jeunesse a célébré cette journée par des actions de sensibilisation de masse contre la pandémie ». Madame Diop de poursuivre, « La Journée internationale de la jeunesse est une occasion offerte aux jeunes de montrer leurs initiatives à travers des activités de développement mais aussi une manière pour les autorités de connaître la pleine implication des jeunes en ce qui concerne des activités de développement » « les jeunes ne sont pas considérés uniquement comme des destinataires ou des cibles, mais comme des éléments fondamentaux, contributeurs et partenaires vers l’identification de solutions nouvelles et innovantes pour booster la maladie à coronavirus hors du Sénégal », a-t-elle ajouté. Cette journée axée sur le thème ’’transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour une santé humaine et planétaire’’, a été l’occasion pour le service régional de Kaolack de distribuer des kits sanitaires, de communiquer sur l’importance de la vaccination contre la Covid-19 et de vulgariser l’approche ‘’One Health’’.

