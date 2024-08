Une journée sans presse bien trop courte (Par Marvel Ndoye)

Depuis quand une presse manifeste-t-elle au travers d’une journée sans presse pour :

** Avoir le droit de ne pas respecter ses obligations en matière éthique, sociale et fiscale ?

** Avoir le droit de répandre volontairement des fabrications à longueur de UNE sans conséquence ?

** Avoir le droit de diffamer, salir, détruire, allumer le feu, sans conséquence ?

** Avoir le droit de signer avec l’Etat des contrats aussi mirobolants que complaisants pour des services fictifs ?

On parle de quelle presse d’ailleurs ? Car au Sénégal nous avons deux types de presse ?

1° La presse professionnelle et patriote, qui informe juste et vraie, qui a pour patron le public

2° La presse mercenaire et pyromane, qui désinforme, bouffe et braie, qui a pour patron celui qui paye le plus

Nous avons aussi deux types de patrons de presse dont en majorité des chasseurs de prime, parfois doublés de politiciens sans scrupules.

N’oublions pas que :

1° C’est cette presse mercenaire qui avait fait passer feu Imam Alioune Badara Ndao pour un Oussama Ben Laden version locale, le condamnant à mort ?

2° C’est cette presse mercenaire qui avait sciemment fait de Mère Amy Dia une terroriste, pendant qu’elle faisait passer la mythomane Adji Sarr pour Mère Thérésa ?

3° C’est cette presse mercenaire qui avait vendu à l’opinion ces histoires grotesques de « Force Spéciale » – « Commando » – « Cocktail Molotov » pour faire condamner à mort de jeunes innocents.

4° C’est cette presse mercenaire qui s’est faite complice de la mise à mort des 80 jeunes martyrs abattus par les bras armés de Macky Sall, en les faisant passer pour des terroristes, des rebelles, des salafistes.

5° C’est cette même presse qui couvrait ces tueries en détournant le regard et en mettant de la musique pour masquer le bruit des tirs à balles sur nos enfants, nos frères et nos sœurs

6° C’est cette presse mercenaire qui soutenait par sa passivité le monstre lorsqu’il embastillait les journalistes les plus intègres du pays,: Pape Alé Niang, Serigne Saliou Gueye, Maty Sarr Niang, Moustapha Diop, Babacar Touré, Pape Sané, Modou Ndiaye, Thioro Mandela , Ouleye Mané. Parfois elle enfonçait ces journalistes.

7° C’est cette presse mercenaire qui n’a pas levé le plus petit doigt face aux persécutions contre le groupe Walf, à la fermeture de sa télé, à la résiliation de sa licence, à l’agression de ses journalistes et chroniqueurs, à l’embastillement de ses journalistes.

Avec tout ce qui s’est passé au Sénégal ces 5 dernières années, cette presse n’a rien trouvé qui mérite d’observer une journée sans presse, ni la traque aux journalistes, ni les nombreuses agressions de journalistes, ni aucun des évènements ayant fait reculer notre pays de 33 places dans le classement mondial de RSF, ni le bain de sang commis sur nos enfants, ni la censure imposée durant ces séances de carnage, ni les coupures internet, rien de rien. Mais il a fallu que le « tok mouy dokh » des patrons de presse chasseurs de primes soit menacé pour que la presse mercenaire sous leur contrôle trouve matière à observer une journée sans presse.

Dans tous les cas cette journée du 13 Août 2024 restera dans les anales comme l’une des meilleures journées de l’année, une journée sans mensonges, sans journée sans lire et écouter des bakars, une journée sans calomnies, une journée sans mercenariat, une journée sans fake news, une journée sans idioties, une journée sans les grandes gueules au cerveau ramolli.

En effet :

1° Nous avons pu lire les titres des journaux sans risque de croiser de UNE commandée soit par les cleptomanes de BBY, soit par le tyran planqué à Marrakesh, soit par la belle-famille du tyran restée au pays pour maquiller le butin.

2° Nous avons pu scanner d’une chaine de radio préférée à une autre sans passer par une radio poubelle où on pouvait entendre la voix des journalistes ou animateurs qui parlent avec l’estomac

3° Nous avons pu zapper tranquillement d’une chaine de télé préférée à une autre :

** Sans risque de croiser la chaine de « Keud Dof Yi » dans laquelle 13 000 + 13 000 = 26 000, dans laquelle sacou ngogne et gazoil ne font qu’un, dans laquelle les avions de ligne ont des pédales et font des marches arrière en plein décollage

** Sans risque de croiser la chaine de « Keur fène kate yi » où se donnent rendez-vous les plus grands mythomanes du Sénégal lors de l’émission « L’invité de MNF » entre autres,

** Sans risque de croiser la chaine de « Keur Ndjoublang yi » où l’on vole des fréquences satellites d’autrui, où l’on vole le fisc et les contribuables, où l’on fonctionne avec les fonds secrets du couple présidentiel

** Une ou deux autres chaines poubelles qui elles aussi donnent plus la diarrhée qu’elles n’informent

Cette journée mémorable s’étant avérée trop courte, nous exigeons de nos nouvelles autorités de trouver les voies et moyens d’instituer 2 à 3 journées sans presse par semaine. Aucun pays n’a besoin de cette presse mercenaire comme les a majestueusement décrits Bacary Domingo Mané, de cette presse poubelle, de cette presse des mille collines. Si elle pouvait disparaitre une bonne fois, le Sénégal ne s’en porterait que bien mieux.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]