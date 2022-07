Domiciliée au quartier Hamo 1, l’adolescente qui ne fait que fuguer, avait encore découché le 13 mai dernier. Lorsque son père l’a retrouvée dans la rue le lendemain, elle lui a confié avoir passé la nuit dans la chambre d’Amadou Ndiaye dit Demba aux Parcelles Assainies. Plus grave, la jeune fille a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec celui-ci, son frère Abdoulaye Ndiaye, leurs deux amis, David Mendy et Moussa Niang. Et ces derniers lui ont payé un sandwich. Aussi, la jeune fille a révélé avoir connu ses partenaires sexuels via son amie, S. Sanokho, laquelle avait l’habitude de la mettre en relation avec des hommes pour des parties de plaisir. Au cours de leurs investigations, les limiers ont pu remonter jusqu’à Amadou Ndiaye dit Demba qui a reconnu partiellement les faits, arguant que la victime n’a couché qu’avec Moussa Niang. Ce que ce dernier a énergiquement contesté. Il a, par contre, confirmé les déclarations de la fille. Placés sous mandat de dépôt le 6 juin passé, pour détournement et corruption de mineure, les prévenus, âgés entre 20 et 22 ans, ont réfuté les faits à la barre. « On avait passé la nuit dans la chambre tous les cinq. Mais, il ne s’était rien passé », a déclaré Amadou Ndiaye. Des déclarations corroborées par la principale concernée. « La nuit des faits, j’ai croisé S. Diabaye dans la rue. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle m’avait dit que c’est son père qui l’avait tabassée. Elle a passé la nuit chez moi », a témoigné S. Sanokho, élève en classe de 3e.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy