XALIMANEWS -Une mission de la CEDEAO est arrivée ce lundi à Bamako pour deux jours de rencontres, plus de trois mois après la prestation de serment du président et du vice-président de transition au Mali. D’après la Rfi, des rencontres avec des acteurs chargés de l’organisation des élections présidentielles et législatives de l’année prochaine seront organisées avec l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La délégation rencontrera également les autorités de la transition, et la classe politique.

