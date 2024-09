Une prière pour nos martyrs (par Marvel Ndoye)

Une pensée émue et pieuse pour tous ces martyrs ci-après lâchement assassinés par une association de malfaiteurs composée d’un tyran et sa coalition politique, aidés en cela par sa presse des mille collines, par ses magistrats, par ses snippers, par ses nervis infiltrés dans les FDS, tous contre un seul homme. Comble du cynisme et de la provocation, ces meurtriers, doublés de cleptomanes insatiables se permettent de publier un « Livre Blanc » sur leur bilan.

Nous n’avons pas le droit d’oublier ces martyrs. Leurs familles méritent notre compassion et l’assistance de la nation. Les coupables ne doivent pas rester impunis, qu’il s’agisse des auteurs, des commanditaires, comme des facilitateurs.

A/ LES 3 MARTYRS TUES EN FEVRIER 2024, à la suite du report de la présidentielle par le tyran*

Landing Camara, alias Diedhiou

** Ziguinchor – Il n’avait que 16 ans – Tué par une grenade lacrymogène reçue en pleine tête. Alpha Yoro Tounkara

** Saint Louis – Il n’avait que 22 ans – Tué par balle au ventre Modou Gueye

** Dakar, Colobane – Il n’avait que 23 ans – Tué par balle au ventre

B/ LES 3 MARTYRS TUES LE 31 JUILLET 2023, à l’annonce de l’arrestation de Ousmane Sonko pour le motif grotesque de vol de téléphone*

Modou Kanté

** Ziguinchor – Il n’avait que 22 ans – Tué par balle Bara Ba

** Dakar, Pikine – Il n’avait que 25 ans – Tué par balle Moustapha Badji

** Ziguinchor – Il n’avait que 38 ans – Tué par balle

C/ LES 29 MARTYRS TUES EN DEBUT JUIN 2023, à la suite de la condamnation grotesque de Ousmane Sonko

Serigne Fallou Sene

** Parcelles Assainies – Il n’avait que 15 ans – Tué par balle en pleine poitrine Ousmane Badio

** Ziguinchor – Il n’avait que 17 ans – Tué par balle en pleine poitrine Serigne Fallou Sall

** Thiaroye – Il n’avait que 17 ans – Abattu par balle et négligé à l’hôpital Mouhamed Sylla

** Thiaroye – Il n’avait que 19 ans – Tué par balle par des nervis Babacar Samba dit Mbaye

** Bargny – Il n’avait que 20 ans – Tué par balle Mor Nguer Ndiaye

** Fass Mbao – Il n’avait que 22 ans – Tué par balle en pleine tête Khadim Ba

** Pikine Djida Thiaroye Kao – Il n’avait que 22 ans – Tué par balle en pleine poitrine Lassana Diarisso

** Keur Mbaye Fall – Il n’avait que 23 ans – Ecrasé par un véhicule de gendarmerie, puis battu, ensuite laissé à l’agonie dans un violon El Hadj Mamadou Sidibe Cissé alias Buur Joie dans les réseaux sociaux

** Grand Yoff – Il n’avait que 23 ans – Tué d’une balle dans le dos Ibrahima Drago

** Pikine Guinaw Rail Sud – Il n’avait que 24 ans – Tué de plusieurs balles Babacar Mbaye Sylla

** Dakar – Il n’avait que 24 ans – Tué par balle Modou Beye

** Cap Skiring – Il n’avait que 25 ans – Tué par balle Ousmane Dia

** Mbour – Il n’avait que 25 ans – A succombé en prison après une blessure par balle en caoutchouc Souleymane Danfa Sano

** Ziguinchor – Il n’avait que 25 ans – Tué d’une balle dans le flanc. Souleymane Danfa Sarr

** Ziguinchor – Il n’avait que 25 ans – Tué par balle Seny Coly

** Dakar – Il n’avait que 26 ans – Tué par balle à l’abdomen Bacary Diémé

** Dakar, Pikine – Il n’avait que 27 ans – Tué par balle à Tivaouane Diacksao) Ismaila Traore

** Guinaw Rail Sud – Il n’avait que 28 ans – Tué par balle à l’œil Bassirou Sarr

** Pikine Guinaw Rail – Il n’avait que 31 ans – Tué par balle en pleine tête Sidya Diatta

** Ziguinchor – Il n’avait que 32 ans – Tué par balle Doudou Diene alias Petit

** Guinaw Rail – Il n’avait que 34 ans – Abattu par balle à l’abdomen et laissé agonisant dans un violon Abdoulaye Camara, alias Baba Kana

** Niarry Tally – Il n’avait que 38 ans – Tué par balle à l’abdomen et des coups de cross sur la tête Mamadou Moustapha Gueye, alias Sounou

** Parcelles Assainies – Il n’avait que 44 ans – Asthmatique, mort après avoir été aspergé de lacrymogène Mamadou Tall

** Ziguinchor – Il n’avait que 44 ans – Tué chez lui par une balle perdue Mamadou Ndoye alias Mbaye Moth

** Bargny – Il avait 53 ans – Ecrasé à 2 reprises par un véhicule de la police Babacar Ndoye dit Mbaye Ndoye

** Bargny – Tué par balle Tamsir Cisse

** Parcelles, Golf Sud – Tué par balle au ventre Mame Balla Sarr

** Dakar – Tué par balle Oumar Sarr

** Ziguinchor – Tué par balle

D/ LE MARTYR TUE LE 26 Mai 2023, durant la caravane de la paix de Ousmane Sonko*

Aliou Bodian

** Kolda – Il n’avait que 37 ans – Tué par balle

E/ LES 2 MARTYRS TUES LE 15 MAI 2023, jour du procés de Ousmane Sonko / Adji Sarr avant renvoi

Pape Amadou Keita

** Keur Mbaye Fall – Il n’avait que 15 ans – Tué par balle en pleine poitrine Ismaila Pandose Diedhiou (cousin de Mariama Sagna assassinée)

** Ziguinchor Sud – Il n’avait que 22 ans – Tué par balle en pleine tête

F/ LES 2 MARTYRS TUES LE 16 MARS 2023, jour de la parodie de procès Sonko / Mame Mbaye Niang avant renvoi

Mamadou Korka Ba

** Bignona – Il n’avait que 21 ans – Tué par balle en pleine tête Gora Diop

** Dakar – Il n’avait que 26 ans – Ecrasé par un pick-up de nervis et laissant agonisant

G/ LES 4 MARTYRS TUES LE 17 JUIN 2022 lors de la tentative de manifestation pacifique de YAW

Un jeune Commerçant

** Dakar – Il n’avait que 15 ans – Mort calciné dans un dépôt de matelas atteint par une grenade lacrymogène Alexis Abdoulaye Diatta

** Ziguinchor – Il n’avait que 28 ans – Tué par balle Serigne Mame Sankhé

** Dakar – Il n’avait que 35 ans – Souffrant d’Asthme, mort asphyxié par les Gaz Lacrymogènes Idrissa Goudiaby

** Ziguinchor – Il n’avait que 43 ans – Tué par balle

H/ LES 14 MARTYRS TUES EN MARS 2021 à l’arrestation de Ousmane Sonko pour viols répétitifs imaginaires sur une mythomane

Bounama Simpa Sagna

** Bignona – Il n’avait que 12 ans – Tué par balle en pleine tête Masserigne Gueye

** Diamaguene – Il n’avait que 15 ans – Circonstances à déterminer Alassane Barry

** Dakar – Il n’avait que 17 ans – Tué par balle en pleine tête Baye Cheikh Diop

** Yeumbeul – Il n’avait que 17 ans – Tué par balle en pleine tête Pape Sadio Camara

** Diaobé – Il n’avait que 18 ans – Tué par balle Cherif Abdoulaye Mané

** Bignona – Il n’avait que 19 ans – Tué par balle Famara Belaye Goudiaby

** Ziguinchor – Il n’avait que 20 ans – Tué par balle en plein abdomen Modou Ndiaye

** Dakar – Il n’avait que 20 ans – Dakar – Tué par balle Pape Sidy Mbaye

** Keur Massar – Il n’avait que 20 ans – Mort par asphyxie Mansour Thiam

** Dakar – Il n’avait que 20 ans – Tué par balle Cheikh Ibrahima Coly

** Bignona – Il n’avait que 20 ans – Tué par balle en pleine poitrine Cheikhouna Ndiaye

** Dakar – Il n’avait que 22 ans – Mort poignardé Cheikh Wade

** Dakar – Il n’avait que 32 ans – Visé et abattu froidement par un policier filmé

** Sa petite sœur Ndeye Astou Wade est morte de chagrin 4 mois plus tart Moussa Dramé

** Ndoffane – Il n’avait que 35 ans – Tué par balle en pleine tête

I/ LES MARTYRS TUES EN DEHORS DES MANIFESTATIONS

Didier Badji. – Tué dans le cadre de la guerre contre Ousmane Sonko Fulbert Sambou. – Tué dans le cadre de la guerre contre Ousmane Sonko François Mancabou. – Torturé à mort dans le cadre de la guerre contre Ousmane Sonko

MARVEL NDOYE

MARVEL NDOYE