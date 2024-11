Une réforme ambitieuse pour La Poste en vue

XALIMANEWS: Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune SALL a rencontré les représentants syndicaux du Groupe La Poste Sénégal (SNTPT, SYNAP, SYNAPOSTE), ce mardi, pour discuter des enjeux stratégiques liés à la restructuration et à la modernisation du secteur postal. Cette réunion, initiée à la demande des syndicats, s’inscrit dans une dynamique de dialogue constructif et de recherche de solutions aux défis majeurs qui impactent le groupe.

La question du paiement régulier des salaires a occupé une place centrale dans les discussions. Le Ministre a réitéré l’engagement de l’État à garantir la régularité des rémunérations dès 2025, une mesure essentielle pour maintenir la sérénité des agents et assurer la continuité des services. Il a également été question de renforcer le rôle de La Poste dans le service public en garantissant une juste rémunération des prestations tout en préservant leur accessibilité pour les populations.

Alioune Sall a insisté sur la nécessité de maîtriser les charges pour permettre une relance efficace des activités, dans un contexte marqué par des défis économiques et technologiques croissants. Il a présenté un plan ambitieux pour 2025, visant à stabiliser les finances, accélérer la digitalisation des services et positionner La Poste comme un acteur incontournable dans des domaines tels que le e-commerce, la banque digitale et les plateformes logistiques.

Le Ministre a également mis en avant l’importance d’une restructuration organisationnelle à travers l’amélioration des processus internes et la mise en place d’un programme de formation adapté pour accompagner les employés dans cette transformation numérique. Ces actions s’inscrivent dans une vision stratégique visant à moderniser La Poste et à en faire un acteur compétitif du secteur postal.

Alioune Sall a rappelé que La Poste représente une priorité stratégique pour le développement du secteur. Il a encouragé les syndicats à maintenir un dialogue ouvert et constructif pour réussir ensemble les réformes nécessaires et bâtir un avenir durable pour l’entreprise.

LeSoleil