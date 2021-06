XALIMANEWS- On pourrait penser qu’aucune femme au monde ne pourrait battre Halima Cissé avec les non-uplets. Mais c’est là que Sunubizz, qui rend visite aux confrères, apprend qu’une femme vivant en Afrique du Sud a donné naissance à 10 bébés qui sont actuellement le plus grand enfant vivant au monde. On avait déjà du mal à croire les neuf bébés nés par la femme malienne d’un coup, lorsqu’il a été annoncé que Gosiame Thamara Sithole, déjà maman de jumeaux, 37 ans, le lundi 7 juin, dans la soirée de 7 garçons et trois filles de la césarienne dans un hôpital de Pretoria.

