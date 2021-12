Relancer une négociation, telle est la solution que préconise l’Union européenne. Elle veut, pour se faire, utiliser la formule dite du « format Normandie », où France et Allemagne jouent les bons offices entre l’ Ukraine et la Russie. Le président français, Emmanuel Macron, et le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, ont d’ailleurs rencontré leur homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant même le sommet du « partenariat oriental » mercredi ; un signe de la volonté européenne de participer à la résolution des différends entre Russes et Ukrainiens lors du sommet de ce jeudi 16 décembre.

L’Ukraine et la Russie seront à nouveau au centre des préoccupations européennes ce jeudi 16 décembre à Bruxelles, pour le sommet d’hiver des 27 chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne. Ces derniers ont rencontré mercredi leurs homologues moldave, arménien, azerbaïdjanais, géorgien et ukrainien pour un sommet du « partenariat oriental ». Au-delà des divers projets, c’est surtout l’Ukraine qui a mobilisé l’attention et s’est imposée comme principal sujet de préoccupation, sur fond de bruits de bottes en provenance de Russie.

