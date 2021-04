‘’Pas plus tard que la semaine dernière, – et je ne trahis pas un secret – le Président de la République a donné des instructions, pour que les chantiers de l’université de Thiès soient achevés’’, a dit M. Diattara. Des propos rapportés par l’Aps. Il s’adressait aux étudiants peu avant une marche pacifique qu’ils organisaient conjointement avec les syndicats du personnel de l’université, pour réclamer l’achèvement des chantiers de l’Université de Thiès, lancés depuis 2015. Tout en précisant qu’il parle au nom de ses collègues de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur, il a relevé l’‘’engagement du chef de l’Etat d’accompagner l’Université de Thiès’’. Selon lui, le gouvernement a ‘’pris à-bras-le-corps le problème des infrastructures’’ de cette université. ‘’Le ministre de l’Enseignement supérieur, le ministre de l’Intérieur, tous les membres du gouvernement peuvent confirmer, a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que le chef de l’Etat a ‘’donné des instructions fermes pour que les chantiers soient achevés et pour que les impenses des impactées soient aussi prises en charge’’. Promettant d’être leur interprète auprès du Président de la République, il a assuré les étudiants de son accompagnement, en tant que vice-président du conseil départemental de Thiès. Il a rappelé, à ce titre, avoir offert aux étudiants deux millions de francs CFA pour l’achat de tickets de restaurant et avoir loué une maison pour les soutenir ‘’symboliquement’’. Depuis deux semaines, les étudiants et les syndicats du personnel de l’UIDT sont en mouvement pour réclamer l’achèvement des chantiers de leur université qui ne disposent pas d’assez de places pour accueillir les nouveaux bacheliers.

