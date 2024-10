Université virtuelle: Le ministère de l’enseignement supérieur et Sonatel arrondissement les angles

L’accès à internet est vital pour une université numérique. C’est dans ce sens que le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation a reçu une délégation de la SONATEL conduite par son Directeur général, Sekou Dramé pour trouver des solutions. A l’issue de la rencontre, tenue ce jeudi et qui a duré plus de deux heures, un consensus a été trouvé dans le sens de l’amélioration des relations entre les deux structures. Ainsi il a été décidé du positionnement du forfait internet de 07 gigas, au profit des étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK), par la Sonatel au plus tard le Samedi 12 Octobre à 12 h 00, de l’augmentation à partir du 01er Novembre 2024 du volume du forfait à 15 gigas. Il sera réparti ainsi qu’il suit : 10 gigas pour l’accès à l’internet, 05 gigas exclusivement dédiés aux ressources pédagogiques hébergées à l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation remercie les étudiants de l’UN-CHK de leur patience et de leur compréhension pendant cette période difficile.