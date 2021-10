En conseil des ministres, hier mercredi, le président Macky Sall a insisté sur l’impératif de veiller à l’identification des chantiers et à la délivrance systématique des certificats de conformité aux plans de construction déclarés et autorisés par les services compétentes de l’Etat. » Abordant la question liée à l’urgence de renforcer l’inspection et le contrôle des bâtiments et construction, le chef de l’état s’incline devant la mémoire des personnes décédées, suite à l’effondrement d’un immeuble, dans la commune de Hann Bel-Air, et présente ses Condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », rapporte le communiqué du Conseil des ministres. A ce titre, informe le document » le président de la République demande au ministre en charge de l’ Urbanisme, d’accentuer les inspections régulières des constructions, bâtiments, en mettant l’accent sur les établissements recevant du public ( Erp), en relation avec les autorités administratives, les services de la protection civile et les maires.

