Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du rappel à Dieu du conférencien Serigne Sadibou Touré, survenu cette nuit. Il était malade depuis un certain temps. Le défunt était connu pour ses conférences et ses causeries sur Serigne Touba et sur la tarikha mouride en général. On le voyait également sur les plateaux de télévision à l’occasion du Grand Magal de Touba. Paix à son à son âme !

