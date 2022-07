Au moins six personnes ont été tuées et vingt-quatre blessées dans une fusillade survenue lundi 4 juillet à Highland Park (Illinois, Etats-Unis), près de Chicago, lors d’un défilé pour la fête de l’indépendance américaine, selon les autorités. Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et « considéré comme armé et dangereux ».

