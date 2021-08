En effet la révision des listes électorales a officiellement démarré le Samedi 31 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Ainsi la commission qui s’ejourne à Ogo depuis avant hier a tous les problèmes du monde pour faire son boulot correctement faute de certificats de résidence. En effet la mairie de Ogo a délibérément fermé ses portes toute la journée d’hier sous prétexte de la pluie, aujourd’hui beaucoup de Ogolais sont venus en masse pour chercher les certificats de résidence mais en vain car ce document n’est pas disponible d’après les agents de l’état civil alors par des affinités partisanes on donne à certains. L’ appel de son excellence Macky Sall à travers le texte de BBY signé par lui-même est sans équivoque,les responsables du parti et de la coalition doivent aider les militants et sympathisants à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Malgré la timbre fiscale fixée lors de la toute première session communale à 300f et aujourd’hui ramenée à 400f de manière unilatérale,les habitants de Ogo ne peuvent pas obtenir ce document. En tant normal le certificat de résidence est donné gratuitement dans toutes les municipalités pendant la révision. Nous condamnons fermement ce coup d’état politique de l’autorité municipale et interpellons toutes les autorités concernées à réagir le plus rapidement possible.

