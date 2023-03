Madame Cooper avait encore tant à offrir à ses fans et à la communauté des réseaux sociaux africains. Son absence laissera un vide qui sera difficile à combler. Au-delà de sa carrière d’influenceuse, Madame Cooper était une personne aimée et respectée de ses proches et de ses fans. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis dans cette période difficile. Que son âme repose en paix.

