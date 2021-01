XALIMANEWS : En plus des mesures barrières, le président Macky Sall a décrété l’état d’urgence et annoncé l’instauration, à nouveau, fu couvre-feu à Dakar et Thies à partir de mercredi 06 janvier. Ce, entre 21h et 06 du matin. L’objectif étant de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy