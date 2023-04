Dans les années suivantes, ses avocats ont introduit de nombreux recours, arguant notamment de nombreux problèmes psychiatriques. En 1991, la Cour d’appel de Floride avait reconnu qu’il souffrait de troubles schizophréniques et d’hallucinations auditives, tout en le jugeant conscient de la gravité de ses actes et donc pénalement responsable. Ses autres recours n’ont pas eu plus de succès et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé le mois dernier le mandat fixant la date de son exécution.

Selon les documents judiciaires, il avait d’abord tiré par la fenêtre, touchant mortellement le mari et blessant son épouse. Il l’avait ensuite pourchassée et abattue. Il avait volé quelques objets, du liquide et des bijoux dans cette maison et s’était rendu à un second domicile, où il avait renouvelé son attaque. Il y avait blessé un homme, qui avait toutefois réussi à s’enfuir en voiture avec sa femme.

