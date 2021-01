L’accusation et la défense avaient demandé un report de l’ouverture du procès des quatre policiers, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Même dans la plus grande salle du tribunal de Minneapolis, «il sera impossible de respecter des règles de distanciation physiques en cas de procès conjoint», a reconnu le juge Peter Cahill dans sa décision. Il a toutefois ordonné de maintenir à la date prévue le procès de Derek Chauvin, 44 ans, qui était resté agenouillé pendant plus de huit minutes sur le cou de George Floyd le 25 mai dans la grande ville du Nord.

