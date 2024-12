USA: Trump annonce la traque au Lgbtq et aux migrants

XALIMANEWS-Le président des États Unis, Donald Trump récemment élu et pas encore installé a donné le ton de ce que sera sa gouvernance. « Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l’armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. La politique officielle des États-Unis sera qu’il n’y a que deux genres, homme et femme », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est des migrants, il annonce une série de décrets pour « fermer les frontières aux immigrés illégaux et stopper l’invasion de notre pays. Et le même jour, nous allons débuter la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis ».

Il indique que tout membre étranger d’un gang sera expulsé. Pire, il désignera « immédiatement les cartels comme des organisations étrangères terroristes ».