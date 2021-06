Dans la publication Instagram, l’athlète à la retraite de 34 ans a partagé une photo de famille avec une simple légende révélant les noms des jumeaux : Saint Leo et Thunder. Bennett a également partagé une série de photos sur sa page Instagram et a témoigné son amour pour la fête des pères au détenteur du record du monde du 100 m. « Bonne fête des pères à mon amour de toujours ! Usain Bolt », a-t-elle légendé. « Tu es le roc de cette famille et le plus grand papa de nos petits. Nous t’aimons et te souhaitons une longue vie ! », a ajouté Kasi Bennett.

Usain Bolt, la légende de l’athlétisme avec ses 8 médailles d’or aux JO de 2008, 2012 et 2016, ses records du monde du 100 m et 200 m et ses 23 médailles dans des championnats majeurs, vient d’annoncer sur Instagram la naissance de jumeaux avec sa partenaire de longue date, Kasi Bennett. Le couple jamaïcain a accueilli sa première fille, Olympia Lightning Bolt, l’année dernière. Et tout comme leur grande sœur, les deux nouveaux nés dans la famille Bolt ont des noms accrocheurs qui rappellent l’héritage de leur père.

