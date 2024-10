Usurpation des couleurs et symboles du PDS: Les PDS tirent à boulets rouges sur ses ex membres

XALIMANEWS: Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a dénoncé, à travers un communiqué daté de ce dimanche 13 octobre, une tentative d’usurpation de son symbole et de ses couleurs par d’anciens militants, qui ont cherché à induire les électeurs en erreur avec un bulletin de vote imitant le leur pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade, a formellement saisi le ministre de l’Intérieur pour récuser ce modèle, soulignant que ni l’épi de mil ni la couleur jaune clair, caractéristiques du PDS, n’étaient présentes. En outre, le PDS condamne les accusations diffamatoires à l’encontre de Me Wade et appelle ses militants à faire fi de ces provocations.