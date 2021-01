XALIMANEWS : Le ministre de la santé et de l’action sociale tient à rassurer les sénégalais sur cette affaire de vaccin contre la Covid-19. Sur La Rts, Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que toutes ces spéculations faites par certains ne sont pas du tout fondées. « Il faut savoir que les spéculations et la course autour du vaccin ne sont pas spécifiques au Sénégal. C’est plusieurs pays qui entrent en compétition pour s’offrir le vaccin et mettre fin à cette pandémie de Covid-19. C’est vrai que le vaccin est mise sur pied en un temps record, mais il faut savoir que le contexte est particulier, car la technologie, les spécialistes et moyens sont mis en service pour sa création»,a-t-il dit.

