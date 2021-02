Médecins et infirmiers qui vaccinent contre le coronavirus sont-ils obligés de porter des gants ? Non, ce n’est pas une obligation. Les recommandations en matière de vaccination prévoient que « le professionnel préparant les doses et effectuant le geste de vaccination doit porter une tenue professionnelle propre, adaptée et dédiée à l’activité, explique l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Concrètement, les mêmes règles s’appliquent que pour d’autres vaccinations. La plupart des professionnels qui vaccinent privilégient de ne pas porter de gants et d’effectuer un lavage des mains rigoureux entre chaque personne. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy