XALIMANEWS: Le gouvernement américain a accordé un financement supplémentaire d’environ 1,1 milliard de F CFA (2 millions USD) au Sénégal à titre d’assistance technique dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, a-t-on appris mercredi. ’’Le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a accordé un financement supplémentaire d’environ 1,1 milliard de F CFA (2 millions USD) à titre d’assistance technique dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal’’, indique l’ambassade américaine dans un communiqué. Le document transmis à l’APS signale que depuis le début de la pandémie, l’USAID a accordé au Sénégal une aide de plus de 5 milliards de F CFA (9 millions USD) pour ‘’ralentir la propagation du virus, renforcer les efforts de surveillance, améliorer la prise en charge des personnes affectées et atténuer l’impact de la maladie’’. Selon la même source, ‘’cette nouvelle subvention de 2 millions de dollars de l’USAID s’inscrit dans le prolongement des efforts déjà accomplis et vise à faciliter l’accès du public à des vaccins essentiels contre la pandémie de Covid-19’’. Elle souligne également que depuis son adhésion à l’initiative mondiale pour l’accès aux vaccins contre la Covid-19 (COVAX) en janvier 2021, le gouvernement américain ‘’s’est engagé à mobiliser 4 milliards de dollars US pour faciliter l’accès équitable aux vaccins’’. Le Sénégal où la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé le 18 février figure parmi les bénéficiaires de ce programme. ’’Avec l’augmentation du nombre de vaccins financés par COVAX attendus au Sénégal dans les semaines à venir, le soutien de l’USAID sera primordial pour s’assurer de la sécurité, de l’organisation et de l’efficacité des vaccinations en vue d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible’’, souligne le communiqué. Il précise que le financement de l’USAID ‘’servira à renforcer les campagnes de communication sur le vaccin anti-Covid-19, à offrir une formation ciblée aux professionnels de la santé et à appuyer les systèmes de coordination de la distribution, du suivi et du contrôle des vaccins’’.

