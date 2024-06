Véhicules, logements de fonction et passeports diplomatiques : ces privilèges qui perturbent fonctionnaires, élus et Cie !

XALIMANEWS: Sud Quotidien dans sa publication du jeudi, s’intéresse aux véhicules de fonction, logements et passeports diplomatiques et s’exclament ‘’ces privilèges qui perturbent !’’.

‘’Au Sénégal, la bonne gouvernance est fortement impactée par la gestion des véhicules et logements de fonctions ainsi que des passeports diplomatiques. En effet, de plus en plus, de non-ayants droit sont réticents à rendre ces privilèges auparavant mis à leur disposition dans le cadre de leurs missions. D’où le récent bras de fer engagé par le nouveau pouvoir contre tous ces récalcitrants qui rechignent à restituer les atours de la République attribués suite à leurs anciennes fonctions’’, écrit le journal.